قيمتها 30 مليون دولار.. تفاصيل أكبر هبة تتلقاها الجامعة الأمريكية في تاريخها

كتب- عمر صبري:



تلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكبر هبة من نوعها في تاريخ المؤسسة وذلك لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.

ومن جانبها أعلنت الجامعة أنها ستطلق اسم "كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال" بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، وذلك تقديرا من الجامعة لهذه الهبة الفريدة من نوعها من عائلة ساويرس.

تأتي هذه التسمية تكريماً للإرث الشخصي والمهني الاستثنائي للراحل أنسي ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين في الشرق الأوسط، ومؤسس مجموعة أوراسكوم وعميد عائلة ساويرس.



يقول الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تدعم هذه الهبة مسيرة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتمكنها من البقاء في طليعة تعليم إدارة الأعمال الدولية في الشرق الأوسط، كما تمثل كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال إضافة جديدة لعطاء عائلة ساويرس والتي قدمت الكثير لدعم التعليم والتنمية في مصر على مدار عقود، وبفضل هذا الدعم السخي، سيتمكن طلابنا من الحصول على تجربة علمية فريدة من نوعها وعلى مستوى عالمي."



بحسب بيان الجامعة، تقدر هذه الهبة تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، مقدمة للجامعة من قبل مؤسسة The NNS Foundation وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية ونجيب سميح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات.

توفر هذه الهبة تمويلا للمنح الدراسية والأبحاث ومنصب أستاذية في الذكاء الاصطناعي/علوم البيانات، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الزائرين مع جامعات أمريكية بارزة مثل جامعة شيكاغو.



من جهته، قال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات: "من خلال دعمنا للجامعة الأمريكية بالقاهرة وبرامج التبادل مع أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نعمل على جذب الطلاب المتميزين للاستفادة من البرامج التي تخاطب الفكر بشكل متعمق والتي تتميز بالبعد العالمي.

وأضاف أن إعداد قادة الأعمال المستقبليين بالمهارات اللازمة للتكيف والابتكار من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة هو أفضل طريقة لتكريم مبادئ والدنا المتمثلة في أخلاقيات العمل والقيم والالتزام بتقديم ما يسهم في تقدم بلدنا مصر.



وأوضح نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "لقد غرس فينا والدانا قيمة التعليم وخلق فرص للشباب لدفعهم للتفوق

وقال إن خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة يلعبون دورًا رئيسيًا في شركاتنا، ويشغل العديد منهم مناصب قيادية، وسوف تسهم هذه الكلية في بناء قدرات الأجيال القادمة لأعمالنا ومجتمعاتنا وبلدنا بشكل متميز.



وأضاف نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة: سيظل إرث أنسي ساويرس دائماً مصدر إلهام لنا للاستثمار في أعلى الموارد قيمة في مصر، وهو رأس المال البشري.



جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدأت بتقديم أولى محاضراتها في الاقتصاد عام1947، والآن أصبحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة هي الكلية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد الثلاثي المرموق مما يضعها في مكانة لا تشغلها إلا 1% من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة: يعد هذا تطورًا بارزًا في تاريخ الكلية، ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة نواصل من خلالها رفع مستوى التميز بالكلية كوجهة لتعليم إدارة الأعمال، وأثق في أن هذه الهبة وما ستقدمه من تبادل أكاديمي وتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية الرائدة سيضمن أن تكون كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في طليعة تعليم إدارة الأعمال عالميا وستكون على قدم المساواة مع أفضل الكليات بالعالم.



فيما قال مارك تيرنيج، رئيس مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: هذه الهبة هي واحدة من الأمثلة العديدة للأعمال الإنسانية ذات التأثير لعائلة ساويرس، فهي تعزز من وضع الجامعة كمؤسسة تعمل على تقديم خريجين مجهزين بمهارات حياتية وعملية على مستوى عالمي وقادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وحول العالم.



لطالما ارتبطت عائلة ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فجدير بالذكر أن السيدة يسرية لوزة ساويرس، زوجة الراحل أنسي ساويرس، والعضوة السابقة في البرلمان المصري وسيدة الأعمال ورائدة العمل الخيري، حاصلة على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلى ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة عام 1982.



كما قامت عائلة ساويرس عبر السنوات بتقديم منح لطلاب الجامعة من صعيد مصر، وللطلاب ذوي الإعاقة، وقامت العائلة بدعم تمكين المرأة، ومن إسهامات العائلة أيضا القيام بتجديد حرم الجامعة التاريخي بالتحرير.

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