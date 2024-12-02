مستشار كلية القادة والأركان: مواقع التواصل الاجتماعي من أسلحة الدمار الشامل

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة ندوة تحت عنوان "المراهنات والمقامرة ومخاطر الدارك ويب والذى يعد أحد أكثر جوانب الانترنت إثارة للقلق حيث يخفي هذا الفضاء الافتراضي المظلم أنشطة غير قانونية واخلاقية مما يشكل خطر كبير على سلامة أطفالنا.

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الطفولة، الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن وتنظيم الدكتور زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال وبحضور الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية الالسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وحاضر بالندوة النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب واللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان.

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، على اهمية موضوع الندوة وتأثيرها على المجتمع المصري.



أعربت الدكتورة سلوى رشاد عن سعادتها بالتعاون المثمر بين كلية الألسن وكلية الدراسات العليا للطفولة واشارت لضرورة أن يكون هناك سلسلة من الندوات المشتركة التي تهدف الى توعية الشباب بالمخاطر المحيطة به.



وتحدث اللواء محمد الشهاوي في كلمته عن المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية ومن أخطرها المقامرة ومخاطر العولمة حيث يوجد تجنيد لبعض الشباب للإيقاع بهم في تلك الشبكات.

وأكد أن الدارك ويب له مخاطر على نفسية الشباب وقد يؤدى به لأشياء ضد الدين والمبادئ وأن مواقع التواصل الاجتماعى هى من أسلحة الدمار الشامل وهى من أخطر الأسلحة فى العصر الحديث.

ووجه العديد من النصائح للشباب منها ضرورة تجنب المراهنات والتى تعرض صاحبها فى كثير من الاحيان للمسائله القانونية وايضا ضرورة التعامل بحذر مع الانترنت كما اشار لضرورة تامين الهاتف الشخصي خوفا من اختراقه والتوعيه والالتزام بالتقاليد والاعراف.

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