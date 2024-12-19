إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعي الصحي

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "أبجديات التعامل مع الأزمات الصحية الشائعة"، وذلك في إطار أنشطة وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، بتنسيق الدكتورة سمر صبري، والدكتورة شيرين العراقي، المدرستان بقسم الإنتاج الإعلامي.

هدفت الورشة إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة التي قد يواجهونها، تحت رعاية الدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام، والدكتورة سلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضرت في الورشة الدكتورة سلوى محمود، زميلة بمستشفى عين شمس التخصصي، وكبيرة أخصائيي التمريض بالمستشفى. شارك في اللقاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، الإداريون، والطلاب، وتمت المناقشات بشكل تفاعلي مع الحضور، وتم الرد على العديد من الاستفسارات.

تضمنت الورشة عدة محاور، منها الإسعافات الأولية، التعامل مع الكسور، التشنجات، الإغماءات، نزيف الأنف، فضلاً عن تصحيح الأساليب الخاطئة الشائعة عند تقديم الإسعافات الأولية، التي قد تُلحق الأذى بالمصاب بدلاً من مساعدته.

كما تم التعريف بكيفية استثمار أبسط الأدوات المتاحة في البيئة المحيطة لصنع إمدادات طبية سريعة، لحين تقديم المساعدة الطبية المتخصصة للمصاب.

اختتمت فعاليات اللقاء بتكريم الدكتورة هبة شاهين للدكتورة سلوى محمود، تقديرًا لدورها في تنمية الوعي الصحي لمنسوبي الكلية.

اقرأ أيضًا:

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

بالصور| جولة وزير الخارجية الإيراني بالقاهرة: زار القلعة والسيدتين زينب ونفسية

نص كلمة الرئيس السيسي بقمة الدول الثماني النامية

ما أسباب "الدوار" الذي أصاب رئيس الوزراء اليوم؟