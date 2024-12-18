إنشاء 17 جامعة جديدة.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، والدكتور عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير اهتمام ودعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي؛ لتلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وإمداده بالكوادر المؤهلة والمُدربة من خريجي الجامعات التكنولوجية، بما يُسهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الصناعيين محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع التركيز على الجانب الكيفي والتأكد من استفادة طلاب الجامعات التكنولوجية من هذه الشراكات، والحصول على ساعات تدريبية كافية تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، والتأكد من تحقيق المعايير الدولية المطلوبة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بالجامعات التكنولوجية. كما أثنى على الشراكات مع الجانبين الصيني والكوري والألماني كنماذج فعّالة للشراكات المثمرة.

وشدد الوزير على ضرورة العمل لسد الفجوة بين مخرجات مدارس التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم ومُدخلات البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارتين، بما يحقق الفائدة لمجتمع الصناعة ويلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.

واستعرض الوزير موقف أعداد الطلاب والعاملين بالجامعات التكنولوجية، مشيدًا بزيادة الإقبال على التعليم الجامعي التكنولوجي، حيث تضاعفت أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية لتصل في العام الدراسي 2024/2025 إلى 30 ألف طالب وطالبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن المجلس تابع خلال جلسته موقف التكليف الرئاسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لدعم مسار التعليم التكنولوجي كأحد الروافد التعليمية الهامة، بما يتماشى مع خطط الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للارتقاء بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي. كما حث المجلس على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة تم تخصيص قطع الأراضي اللازمة لها في عدة محافظات، لتضاف إلى 12 جامعة تكنولوجية قائمة حاليًا.

وأضاف الجيوشي أن المجلس تابع عدد البرامج الدراسية في الجامعات التكنولوجية، والتي بلغت 51 برنامجًا متنوعًا لتلبية احتياجات قطاع الصناعة. كما استعرض جاهزية 132 معملًا تدريبيًا من إجمالي 179 معملًا وورشة مخصصة لتدريب الطلاب.

وأشار إلى أن عدد الشراكات بين الجامعات التكنولوجية والشركاء الصناعيين بلغ 361 شراكة تستهدف الربط بين الجانب الأكاديمي واحتياجات السوق الصناعي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس ناقش آليات وضع إطار عام للشراكة بين الجامعات التكنولوجية والشركاء الصناعيين، بما يضمن تحقيق الفائدة المتبادلة للمنظومة التعليمية والصناعية، ويُسهم في تنظيم العملية التدريبية لتكون جزءًا من الخطة الدراسية والساعات المعتمدة للبرامج الدراسية.

كما ناقش المجلس مقترح تطبيق منظومة التأمين الصحي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات التكنولوجية، أسوة بما هو مُطبق في الجامعات الحكومية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع أعمال لجنة وضع الضوابط والشروط الخاصة بالبرامج الدولية في الجامعات التكنولوجية، ولجنة شروط مقاصة المواد الدراسية الخاصة بنظام وقواعد قبول طلاب مدرسة ITECH للتكنولوجيا التطبيقية، "نظام الخمس سنوات تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات"، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

واستعرض المجلس طلب مراجعة واعتماد اللائحة الدراسية لثمانية برامج تكنولوجية خاصة بالكلية العسكرية التكنولوجية، وهي: برنامج تكنولوجيا الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا الحاسب والمعلومات، برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا صيانة وإصلاح الطائرات، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

كما ناقش المجلس طلب المجلس الأعلى للجامعات المتعلق بقرار نقل تبعية اللوائح الأكاديمية لكليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وتعديل مسمياتها.

وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على عمل دبلومات مهنية متخصصة في مجالات العلاج الوظيفي، وفنيي أجهزة القسطرة، وصيانة الأجهزة الطبية، بالتعاون مع شركة KW للتدريب والتعليم، وأحال الموضوع إلى المجلس الأعلى للجامعات لفحصه من اللجان المختصة.

كما أحيط المجلس علمًا بالموافقة المبدئية على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة برج العرب التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية.

ووافق المجلس على بدء برامج دراسية جديدة بجامعة بني سويف التكنولوجية اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2025، وتشمل: برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف، برنامج تكنولوجيا التحكم في العمليات الصناعية، برنامج تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وبرنامج تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما أحيط المجلس علمًا بالموافقة المبدئية على إطلاق عدد من البرامج الجديدة، ومنها: برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبرنامج تكنولوجيا الصناعات المغذية للسيارات بجامعة سمنود التكنولوجية.

واستعرض المجلس اللائحة الدراسية للبرنامج الإيطالي (OMR)، وهو برنامج تطوير وصيانة الأجهزة الطبية الحيوية، الذي تقدمه جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بالشراكة مع ITS Academy.

واختتم المجلس أعماله بتكريم الدكتور أحمد الصباغ، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة أعمال المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية.