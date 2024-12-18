رابط التسجيل في برامج الدراسات العليا "فصل الربيع 2025" بألسن عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2025.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن باب القبول سيتم فتحه في تخصصات: "الأدب واللغويات والترجمة لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه"، وذلك اعتبارا من 15/12/2024 حتى 9/1/2025

وأشارت إلى أن الأقسام والبرامج المفتوحة هي اللغة العربية كالتالي:

أدب ولغويات

تعليم العربية لغير الناطقين: أدب ولغويات والترجمة وتأهيلي دكتوراه

اللغة الفرنسية: أدب وبرنامج متقدم "تحريري فقط وتحريري فوري"، اللغة الألمانية: أدب وترجمة.

وأشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من اضغط هنا.

وذلك اعتبارا من 15/12/ 2024 حتى 9/1/2025

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 11/1/2025 حتى 14/1/2025

وتعقد الامتحانات الشفوية 20/1/2025 لكل البرامج.

وللتعرف على شروط الالتحاق والقبول اضغط هنا.

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