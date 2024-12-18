خلال مأدبة غداء.. توجيهات رئيس جامعة حلوان لمجلس اتحاد الطلاب

كتب- عمر صبري:

اجتمع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بمجلس اتحاد الطلاب على مائدة الغداء بفندق كلية السياحة والفنادق، في لقاء يعكس روح الأسرة الواحدة والتواصل المباشر بين القيادة الجامعية والطلاب.

شهد اللقاء حضور عدد من القيادات الجامعية، من بينهم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور سامح جمال، وكيل الكلية.

جرى خلال اللقاء تبادل أطراف الحديث في أجواء ودية ومفعمة بالمودة، بحضور الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "طلاب من أجل مصر"، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

وأضفى كورال الجامعة لمسة فنية مميزة على اللقاء، حيث قدم فقرة غنائية أبهجت الحاضرين وأشعرتهم بروح الفرح والانتماء الجامعي.

أشرف على تنظيم هذه الفعالية محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور السيد قنديل على الدور المحوري للأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مشددًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز روح الانتماء وبناء جسور التواصل المباشر بين إدارة الجامعة والطلاب.

وأشار إلى أن مسؤولية مجلس الاتحاد تتمثل في تحسين صورة الجامعة وتسويقها، من خلال توعية الطلاب بالأنشطة المتنوعة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية، داعيًا إلى التركيز على القراءة والتثقيف.

كما أكد على أهمية العمل كحلقة وصل فعالة بين الطلاب وقيادات الجامعة لحل التحديات التي تواجههم.

وختم الدكتور السيد قنديل حديثه بالتأكيد على أهمية الوحدة والتماسك بين الطلاب، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أساسًا لتحقيق التطور المنشود داخل المؤسسة التعليمية.

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