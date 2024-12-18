رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة إيطاليا بالقاهرة: العلاقات الثنائية بين بلدينا عميقة

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من السفارة الإيطالية ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI) بمقر الوكالة بالقاهرة، في إطار فعاليات مؤتمر "60 عامًا لإيطاليا في الفضاء: من إطلاق سان ماركو إلى سباق القمر والمريخ".

عُقد المؤتمر بالتعاون بين السفارة الإيطالية ووكالة الفضاء المصرية، احتفاءً بالإنجازات التاريخية لإيطاليا في مجال الفضاء، وتأكيدًا على عمق التعاون المصري-الإيطالي في هذا المجال.

بدأت الفعالية بكلمات افتتاحية، تضمنت رسالة مرئية من الدكتور تيودورو فالينتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، حول إنجازات إيطاليا على مدار 60 عامًا في مجال الفضاء، بدءًا من إطلاق القمر الصناعي "سان ماركو". تلا ذلك كلمة ألقاها ممثل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، أكد خلالها أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل علامة بارزة في مسيرة إيطاليا بمجال الفضاء، مشددًا على التزام إيطاليا المستمر بدعم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف ممثل السفارة الإيطالية: "أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لوكالة الفضاء المصرية على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر، الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين بلدينا في مجال الفضاء. إن التعاون بين الوكالتين الفضائيتين الإيطالية والمصرية هو نموذج يُحتذى به لتعزيز الشراكات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية، واستكشاف آفاق جديدة للمعرفة والتنمية".

من جانبه، قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال كلمته: "يشرفنا اليوم في وكالة الفضاء المصرية أن نحتضن هذا الحدث الهام الذي يحتفي بمرور 60 عامًا على الإنجاز الإيطالي البارز بإطلاق القمر الصناعي الأول 'سان ماركو'".

وأكد صدقي أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال بإنجاز تاريخي، لكنها فرصة لتأكيد أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، معربًا عن تقديره للسفارة الإيطالية في مصر ولوكالة الفضاء الإيطالية (ASI) على جهودهما المستمرة لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأضاف: "التعاون بين مصر وإيطاليا لا يقتصر على مجال الفضاء فقط، بل يمتد أيضًا إلى مجالات الابتكار والتكنولوجيا التي تدعم أهداف التنمية المستدامة".

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