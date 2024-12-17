للكشف عن أمراض القلب.. أستاذ باثولوجيا إكلينيكية تحدد أهمية تحليل "مقاومة الأنسولين"

كتب- عمر صبري:

حددت الدكتور سالي حافظ محمد، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، تفاصيل تحليل مقاومة الأنسولين حيث يُستخدم لقياس مدى استجابة الجسم للأنسولين، عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وأوضحت خلال نشرة بحثية، إلى أهمية التحليل والتي تتمثل في الكشف المبكر عن السكري: يساعد في تشخيص مقدمات السكري قبل ظهور الأعراض، وتشخيص متلازمة التمثيل الغذائي: يكشف عن عوامل خطر متعددة مثل السمنة وارتفاع السكر في الدم، ومراقبة صحة القلب: مقاومة الأنسولين تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مؤشر على تأثير الوزن الزائد: يساعد في توجيه العلاج وتعديل نمط الحياة مثل فقدان الوزن.

وحول كيفية إجراء التحليل، أوضحت الدكتورة يتم حساب مؤشر HOMA-IR باستخدام مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وغالبًا ما يتطلب الصيام لمدة ٨ ساعات قبل الفحص، التحليل مهم للكشف المبكر عن مخاطر صحية مثل السكري وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ خطوات وقائية فعّالة.

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