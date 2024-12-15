معهد تيودور بلهارس يحدد 4 شروط لقبول الأطباء المكلفين بالصحة دفعة 2022

كتب- عمر صبري:

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن فتح باب التقدم للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2022 وذلك للانتداب بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بالمعهد، طبقاً للشروط التالية.

الشروط المطلوبة لإعلان ندب الأطباء المكلفين دفعة 2022

1- خريج كلية الطب البشري دفعة 2022 فقط.

2- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً فى البكالوريوس.

3- يجوز أن يتقدم الطبيب البشري المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة في الإعلان.

4- ألا يكون معيناً أو مرشحاً للتعيين فى أى تخصص بالمستشفيات الجامعية.

خطوات التقديم:

1- يتم الدخول على اللينك التالي اضغط هنا

2- يتم الحضور للمعهد في المواعيد المخصصة (من الأحد إلي الخميس حتى الثانية بعد الظهر) وتقدم استمارة التقدم مستوفاة البيانات ومرفق بها صورة شهادة البكالوريوس وشهادة التقديرات وشهادة الإمتياز وبطاقة الرقم القومي.

3- لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد.

4- لا يسمح بالتحويل من قسم الى آخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الإختيار بالندب للمعهد.

5- يرجى متابعة الموقع الإليكتروني للمعهد اضغط هنا.

يتم إستقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة في الفترة من 15/12/2024 إلى 31/12/2024.

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