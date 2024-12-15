جامعة إيست لندن تعقد مؤتمر "تعزيز التحقق في غرف الأخبار" بحضور نقيب الصحفيين

كتب- عمر صبري:

تعقد كلية الإعلام جامعة إيست لندن فرع القاهرة بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارة مؤتمر "تعزيز التحقق من الحقائق في غرف الأخبار: الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات"، تحت رعاية الدكتور محمود هاشم عبد القدير، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، 17 ديسمبر الحالي.

يقدم المؤتمر جلسات و6 ورش تدريبية تتعلق بكيفية التحقق من الأخبار للصحفيين والأكاديميين، لمشاركة الخبرات ومعالجة التحديات المشتركة.

وقال الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية: تنتشر المعلومات الزائفة المُضلّلة أو الكاذبة على مختلف وسائط النشر، سواء كانت وسائل الإعلام والأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي، وبالنظر الي المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، عملت العديد من المؤسسات البحثية والمنصات لتوعية الصحفيين بأدوات التحقق من المعلومات، لكننا الآن نواجه العديد من التحديات المتعلقة بضمان دقة وموثوقية المعلومات.

من جهتها، قالت الدكتورة ميرال صبري، رئيس برنامج الإعلام بفرع جامعة إيست لندن، إن المؤتمر سيجمع بين قادة الصحافة لتحليل تأثير المعلومات الاستراتيجية المضللة على المجتمع، واستكشاف طرق نشرها، وتطوير استراتيجيات لمكافحة فعاليتها.

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