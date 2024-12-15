تفاصيل رسالة من رئيس جامعة القاهرة لقيادات قصر العيني: شكرًا على إخلاصكم

كتب- عمر صبري:

بعث رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رسالة شكر وتقدير لقيادات قصر العيني والفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) طوارئ قصر العيني: تابعت بفخر واعتزاز ما حرصت على تسليط الضوء عليها المواقع الإعلامية والصفحات الالكترونية خلال الساعات الماضية بشأن نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة التجميل والإصلاح (٢٨ أ) طوارئ قصر العيني في إجراء عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب عمره ٢٠ عاما بعد جراحة دقيقة ومعقدة بمشاركة أطباء الجراحة والعظام والتخدير.

وتوجه بالتهنئة والشكر إلى قيادات قصر العيني ا.د. حسام صلاح ووكلائه ومعاونيه، وا.د. أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ، والفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الذي شارك في نجاح الجراحة تحت إشراف ا.د.عادل ولسن الأستاذ بقسم جراحة التجميل ومدير وحدة ٢٨ أ للتجميل والإصلاح، وا.د.طارق عامر أستاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبيه، وا.د.أيمن نعمان أستاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، د.يوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح، وبمشاركة فريق جراحة التجميل والإصلاح المكون من: م.م.د.يمني صلاح، م.م.د.جون جوزيف، ط.م.فادي منصف، ط.م.فيلوباتير جوزيف، ط.م.اندرو ميشيل، ط.م.أحمد عامر.

وتضمنت الرسالة: والشكر موصول لأطباء العظام: م.م.د.أحمد صفتي، ط.م.مينا اسامة، ط.م.حسن سيد، وفريق التخدير: مدرس د.بيشوي عاطف، م.م.د.مكاريوس موريس، ط.م.بسنت اشرف، ط.م.أحمد حازم، وط.م.أماني فتحي، وأطباء الرعاية والامتياز والتمريض: ط.م.منه عبدالله، ط.م.علي جنينه، ط. ا.علي امجد، م.فؤاد، ولكافة العاملين والقائمين على العمل بهذا الصرح الطبي العملاق.

كما تضمنت أيضًا: لقد أبرزت هذه الجراحة الدقيقة نماذج ملهمة ومشرفة من الكفاءات الطبية التي يحتذى بها والتي تذخر بها مستشفيات جامعة القاهرة، فكل الشكر على إخلاصكم وعطائكم المتميز، وتمنياتي لكم بالتوفيق والمزيد من النجاح".

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