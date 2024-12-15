عميد قصر العيني يكشف تفاصيل خطة تطوير المستشفيات المستقبلية

كتب - عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن خطة التطوير المستقبلية للمستشفيات تشمل تخصيص 25% من منشآت قصر العيني لمرضى الرعاية و الحالات الحرجة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير هذا التخصص الحيوي.

وقال صلاح، خلال مشاركته بالمؤتمر العلمي لقسم طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة: "الرعاية الفائقة المتقدمة من المستوى الأول"، احتفاءاً بمرور عام على إنشاء وحدة الإيكمو الرابعة، التي تمثل قفزة نوعية في مجال دعم الحياة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، أنه تأسست وحدة الإيكمو الرابعة عام 2023 بتبرع لتصبح الوحدة الوحيدة مستوى المنطقة، حيث تقدم الوحدة خدمات طبية متكاملة، معتمدة على تقنيات متقدمة تشمل أجهزة الإيكمو، التنفس الصناعي الذكي، الغسيل الكلوي المستمر، كما تضم الوحدة غرفة عمليات هجينة تُعد من الأحدث عالميًا، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الطبية الفائقة.

واستعرض عميد الكلية مراحل التطورات التي شهدها قسم الحالات الحرجة منذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عامًا على يد رواد قصر العيني، مشيرًا إلى دور الدكتور شريف مختار في تأسيس هذا التخصص، كما أشاد بجهود الدكتور حسام موافي في إنشاء الوحدة الثالثة، وعالجت وحدة الإيكمو أكثر من 100 مريض وحققت نسب شفاء تتجاوز 70%، وهي معدلات عالمية متميزة بفضل الفريق الطبي المدرب على أعلى مستوى الذي يشمل الأطباء، التمريض، والفنيين.

وذكر أن وحدة الإيكمو الرابعة تمثل إنجازًا استثنائيًا يُضاف إلى سجل إنجازات القسم، بفضل جهود الدكتور أكرم عبد الباري، حيث أصبحت الوحدة مركزًا عالميًا للتدريب على تقنيات الإيكمو، كما نعمل على إطلاق دبلومة مهنية متخصصة لتدريب الأطباء على أحدث الممارسات في هذا المجال.

من جهته، قال الدكتور أكرم عبدالباري، إن الوحدة تمثل مركزًا عالميًا للتدريب، بفضل الجهود المشتركة لفريق العمل، أصبحت وحدة الإيكمو بالقصر العيني مركزًا دوليًا معتمدًا لتدريب الأطباء والممارسين على تقنيات الإيكمو المتقدمة، ونطمح قريبًا للحصول على التقييم الذهبي من منظمة ELSO، تأكيدًا على مكانتنا الرائدة.

من جانبها، أشادت الدكتور شيرين الجنجيهي، رئيسة قسم الحالات الحرجة، بدور الدكتور حسام صلاح، مؤكدة أن دعمه المستمر للقسم بدأ منذ توليه إدارة المستشفيات كمدير تنفيذي واستمر الدور الداعم القسم ليشمل برعايته بتوليه للعمادة.

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