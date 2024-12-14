التعليم العالي: 10 مليارات جنيه استثمارات لتحول الجامعات إلى الجيل الرابع

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخصصت الوزارة 10 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية ضمن جهود تحويلها إلى جامعات الجيل الرابع.

أبرز جهود التحول الرقمي في الجامعات المصرية

إطلاق خطط شاملة للتحول الرقمي:

تنفيذ خطة "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية" التي تركز على التكامل، التخصصات المتداخلة، الريادة، والاستدامة.

دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المقررات الدراسية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مايكروسوفت.

تطوير البنية التحتية الرقمية:

إطلاق منصات إلكترونية مثل نظام إدارة التعليم (LMS)، وأنظمة معلومات الطلاب (SIS)، وأنظمة إدارة الموارد المؤسسية (ERP).

تفعيل الاختبارات الإلكترونية، وميكنة بيانات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

التدريب والتأهيل:

تدريب 800 عضو هيئة تدريس و70 من العاملين بتكنولوجيا المعلومات على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ورش عمل لتنمية المهارات الرقمية والابتكار لربط الطلاب بسوق العمل.

التعاون الدولي:

مشاركة وفود الوزارة في مؤتمرات دولية، مثل Cairo ICT 2024 وفعاليات إندونيسية حول التعليم الرقمي.

إشادة دولية ببنك المعرفة المصري كمنصة رائدة للتعلم الرقمي.

برامج تدريبية للمستقبل:

مبادرات مثل "تعليم عالِ آمن رقميًا" لتطوير قدرات العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع شركات مثل AWS وأكاديمية البحث العلمي.

رؤية مستقبلية

يستهدف التحول الرقمي في التعليم العالي رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وزيادة تنافسيتها عالميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الرقمنة تُعد محورًا أساسيًا لتطوير التعليم والبحث العلمي، مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.

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