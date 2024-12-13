غذاء وليست دواء.. أستاذ تغذية يوضح أنواع المكملات الدهنية والنباتية واستخدامات "الكافيين"

كتب- عمر صبري:

قال حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن المكملات الغذائية تهدف إلى تدعيم النظام الغذائى أو الوجبة الغذائية بالعناصر الغذائية الأساسية التى تكون غير مكتملة فى الوجبة الغذائية التى يتم تناولها حيث تحتوى هذه المنتجات على مكون واحد أو أكثر من المكونات الغذائية الأخرى.

وأوضح حسونة، خلال نشرة بحثية، إلى أنه تشمل الفيتامينات سواء الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون "فيتامينات أ، د، هاء، كيه"، يمتص الجسم هذه الفيتامينات بسهولة أكبر فى وجود الدهون الغذائية ويتم تخزينها فى الجسم.

وأضاف أن النوع الثاني من الفيتامينات وهى القابلة للذوبان فى الماء مجموعة فيتامينات (ب) وهى مهمة لكبار السن، وفيتامين (ج) المهم لتدعيم جهاز المناعة فى الجسم وهذه الفيتامينات لاتخزن فى الجسم).

وأشار إلى أن الأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والزنك والأعشاب مثل الزنجبيل والبروبيوتيك والأحماض الأمينية والمركبات النباتية مثل الكافيين والكركمين والأحماض الدهنية الأساسية أوميجا-3 وبعض المستحضرات الغذائية التى لها فوائد صحية.

وتابع أستاذ التغذية: تصنف هيئة الغذاء والدواء الأمريكية المكملات الغذائية على أنها غذاء وليس دواء حيث تعتبر المكملات الغذائية مجموعة فرعية من المنتجات الغذائية وليست دواء وتختلف أشكال وصور المكملات الغذائية فقد تكون على صورة أقراص مثل أقراص الثوم أو كبسولات مثل كبسولات زيت السمك، المهم لصحة القلب والأوعية الدموية، أو مواد هلامية أو مساحيق أو سوائل مثل أنواع معينة من مشروبات الطاقة.

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