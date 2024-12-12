"عين شمس": 2500 مواطن استفادوا من قافلة الجامعة التنموية لمحافظة سوهاج

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة عين شمس، قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة سوهاج حي غرب، برعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإشراف الفني اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

خلال أيام القافلة الثلاثة، تلقى الخدمات الطبية والدوائية قرابة 2500 مستفيد في مختلف التخصصات الطبية بعيادات القافلة وتم تحويل الحالات المرضية التي تستلزم تدخلًا طبيًا أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم تقديم مساعدات عينية وأغطية إلى 500 مستفيد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشئون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر.

وعن الجانب التوعوي، تم تقديم 10 حملات توعوية حضرها قرابة 450 مستفيدًا تضمنت موضوعات متنوعة منها: العادات الصحية للوقاية من الأمراض والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع ومخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع وطرق مواجهتها والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق، اهتمام القوافل الطبية لجامعة عين شمس بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيدة بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس والمحافظة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع.

وأكدت أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة داخل عيادات القافلة، مشيدًا بجهود فريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بالقافلة.

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