محكمة دوليًا.. 8 معلومات عن مجلة طب القاهرة الجديدة بالتعاون مع الناشر الدولي Springer Nature

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إصدار كلية طب القاهرة "دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ"، بالشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، وبنك المعرفة المصري، لرصد التطورات العلمية في مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، وذلك في إطار سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية، وفي ضوء تطوير منظومة البحث العلمي في المجال الطبي وتطوير منظومة النشر العلمي تحت شعار "شراكة معرفية لمواجهة التحديات الصحية".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المجلة:

1- الدورية الجديدة سوف تصدرها كلية طب قصر العيني.

2- الناشر الدولي قد وافق على إصدار دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ.

3- العدد الأول منها سوف يصدر في أوائل عام 2025.

4- هيئة التحرير تضم خبراء محليين ودوليين في المجالات المعنية.

5- ستكون المقالات المنشورة مُحكمة دوليًا.

6- الموافقة على إنشاء درجة علمية مهنية عن طب الكوارث لتدريب كوادر طبية متميزة لمواجهة المخاطر الصحية المختلفة

7- لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ هذا المشروع وتضع خطة عمل تفصيلية.

8- تخصص الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف المشروع كما تعمل اللجنة كذلك على متابعة وتقييم المشروع بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه.

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