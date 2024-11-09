أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يكرم مجموعة من العاملين بأمانة المجلس لحصولهم على درجات عليا

كتب- عمر صبري:

كرم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من العاملين بأمانة المجلس الذين حصلوا على درجات ماجستير ودكتوراه، في خطوة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الموظفين على تطوير أنفسهم أكاديميًا.

تم التكريم في إطار جهود أمين عام المجلس لتعزيز الأداء وتقديم الدعم المعنوي للعاملين في المجلس.

وكان من بين المكرمين المهندس ناصر العطار، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، الذي حصل على درجة الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة من معهد التخطيط القومي.

كما تم تكريم محمود أحمد فراج، مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، لحصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الاقتصاد من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

بالإضافة إلى رانا حمدي، مدير إدارة الشئون الفنية وهيئة المكتب، التي حصلت على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال من جامعة بني سويف.

يأتي هذا التكريم في إطار رؤية القيادة السياسية المصرية التي تهدف إلى إحداث تغييرات نوعية في مجالات الصحة والتعليم والاجتماع، وتطوير الجهاز الإداري من خلال مبادرات مثل "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.