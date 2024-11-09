وزير التعليم العالي المصري يقترح إنشاء جامعة عموم إفريقيا للتعليم التكنولوجي

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، في الاجتماع الخامس للجنة المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الإفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جمع الاجتماع وزراء التعليم العالي والعلوم والابتكار من مختلف الدول الإفريقية لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والابتكار.

وتناول الاجتماع ثلاث استراتيجيات قارية حتى عام 2034 تتعلق بالتعليم العالي، والتعليم الفني والتكنولوجي، والبحث العلمي والابتكار، بهدف دعم المؤسسات التعليمية في إفريقيا وتعزيز الابتكار وتطوير الشركات الناشئة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل.

واستعرض الوزير المصري تجربة مصر في تطوير التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى إنشاء 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتستخدم أحدث الوسائط التكنولوجية.

مقترح إنشاء جامعة عموم إفريقيا للتعليم التكنولوجي

اقترح الوزير إنشاء جامعة قارية للتعليم التكنولوجي تستضيفها مصر، بهدف نقل التجربة المصرية في التعليم التكنولوجي لباقي الدول الإفريقية، لتكون منصة للتنسيق وتبادل الخبرات وتطوير معايير التعليم الفني والتكنولوجي.

ورحب وزراء التعليم العالي والابتكار ومفوض العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بالمقترح، معتبرين أنه يسهم في تحسين جودة التعليم في القارة الإفريقية ويعزز قدرة الطلاب على تلبية متطلبات وظائف المستقبل.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور إسلام أبوالمجد، مستشار الوزير لشئون إفريقيا وتكنولوجيا الفضاء، والدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.