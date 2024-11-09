جامعة القاهرة تشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي مع ممثلي 180 دولة

كتب- عمر صبري:



شاركت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، الذي أقيم تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات.



هذه الدورة استضافتها مصر، كأول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة حوالي 30 ألف شخص من 180 دولة.

مشاركة الجامعة

كليات الهندسة، التخطيط العمراني، والعلوم: عرضت مجموعة من المشاريع المتعلقة بأهداف المنتدى، وفيديوهات ومطبوعات تعريفية، ومشروعات تخرج للطلاب. وقد لاقت هذه العروض تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتم توفير رمز QR Code لعرض جميع المواد التعريفية والمشروعات على الإنترنت.

كلية الهندسة: بإشراف عميدها الدكتور حسام عبد الفتاح، شاركت بمشروعات من قسم الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مشروع فريق فورميلا للسيارات الكهربائية وفريق Eco Racing، وعرض السيارة الكهربائية التي حصدت عدة جوائز محلية وعالمية.

كلية التخطيط العمراني والإقليمي: بإشراف د. محمد رفعت، عرضت مشروعات طلاب وباحثين تركز على التخطيط الحضري المستدام وتطوير المدن الذكية وتحسين جودة الحياة.

كلية العلوم: بإشراف د. أحمد الشريف، شاركت بأبحاث حول المواد الخضراء والاستدامة.

وقد تم تنسيق مشاركة الجامعة في المنتدى بواسطة د. عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

أهداف المنتدى الحضري العالمي

المنتدى يهدف إلى تقديم رؤى حول التوسع الحضري وتأثيره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة الحكومات الوطنية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني. يناقش المنتدى التحديات الحضرية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، ويعرض إنجازات مصر في مجال التنمية العمرانية خلال السنوات العشر الماضية، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص الاستثمار في مجال العقارات وتصدير العقار المصري عالميًا.

