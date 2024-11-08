للمفصولين أو غير المقبولين أون لاين.. قرار من جامعة حلوان للتسكين بالمدن الجامعية

كتب- عمر صبري:

أوضحت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان أنها تفتح موقعها الإلكتروني Hostel.helwan.edu.eg للتقديم للسكن بالمدن الجامعية في أول شهر أغسطس من كل عام، ويتم تحميل ملف التسكين لطلاب جامعة حلوان، وكذلك ملف تسكين طلاب جامعة حلوان الاهلية على نفس الموقع، وفي حال لم يستطيع الطالب التقديم على الموقع الالكتروني يتم التقديم بعد الميعاد على نموذج التقديم الورقي بعد الميعاد.

وأضافت إدارة المدن الجامعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال رفض طلب الطالب لأنه لم تنطبق عليه شروط الاقامة يقوم بتقديم طلب التماس ويوضح أسباب التماس على نموذج طلب الالتماس.

وأشارت إلى أما اذا تم قبول الطالب ولم يحضر فيتم فصله بعد مرور عشرة أيام من تاريخ قرار تسكينه، ويحق للطالب بعد فصله بعشرة أيام أخرى التقدم بطلب إعادة قيد على نموذج إعادة القيد.

وعن شروط التقدم للمدن الجامعية، أوضحت إدارة المدن الجامعية أن نظام قبول الطلاب بالمدن الجامعية يكون وفقاً لما يلى:

- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين كليات الجامعة.

- يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة فى حالة وجود أماكن خالية وطبقا لظروف اجتماعية ملحة.

- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من السيد أ.د/ رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها التنبيه شفاهة أو كتابة الانذار.

- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأى مدة فى العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة.

- ألا يكون محولاً إلى الجامعة من كلية مناظرة.

- تكون الأولوية فى الاقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازلياً حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ فى الاعتبار الأعلى تقديراً فالأصغر سناً فالأبعد سكناً.

- في حالة وجود أماكن شاغرة ينظر فى شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سناً والأبعد سكناً اذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك ويكون بقرار من أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.