الاقتصاد الإسلامي.. تفاصيل زيارة ومحاضرة رئيس مجلس التعليم العالي التركي لجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:



استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إيرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي التركي، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات التركية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

خلال اللقاء، تم استعراض إمكانيات تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات التركية في المستقبل، وخصوصًا فيما يتعلق باتفاقيات التعاون الأكاديمي التي تشمل البرامج الدراسية المشتركة ومنح الدرجات العلمية المزدوجة.

وتحدث الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن الإطار التعليمي بجامعة القاهرة وما تقدمه كلياتها ومعاهدها من برامج دراسية، إضافة إلى التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية الرائدة.

كما أشار إلى التقدم الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.

من جانبه، أعرب الدكتور إيرول أوزفار عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، مشددًا على رغبته في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين لإعداد كوادر متميزة.

كما قدم شرحًا حول أوضاع التعليم العالي في تركيا، وأبرز جهود بلاده في تدويل التعليم العالي ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على جذب الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات التركية.

وعلى هامش الزيارة، ألقى الدكتور أوزفار محاضرة في قاعة أحمد لطفي السيد حول تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره.

تخلل المحاضرة نقاش مفتوح شارك فيه نخبة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور رئيس جامعة القاهرة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة حنان علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علياء المهدي، عميد الكلية الأسبق، والدكتورة هالة أبو علم، رئيس قسم الاقتصاد، والدكتورة عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد التركي جولة في المبنى الرئيسي لجامعة القاهرة وتفقد قاعة الاحتفالات الكبرى.

واختتمت الزيارة بإهداء رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة للدكتور إيرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي التركي، تقديرًا لزيارته ولتعزيز العلاقات الأكاديمية المشتركة.