بالأسماء.. جامعة حلوان تعلن الفائزين بجوائز التميز للعام الأكاديمي 2023/2024

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للتميز للعام الأكاديمي 2023/2024؛ والتي تشمل الجائزة التقديرية، وجائزة التفوق العلمي، والجائزة التشجيعية، وجائزة الرواد، وجائزة شخصية العام، وجائزة أفضل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.

وأكد د.السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن البحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات جامعة حلوان، باعتباره ركيزةً أساسيةً في رفع مكانة الجامعة وتحسين تصنيفها عالميًّا، كما أنه السبيل الأمثل لمواكبة التطورات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تحرص على تكريم المتميزين من أبنائها بشكل دوري؛ بهدف تحفيزهم على مواصلة التميز والإبداع، وليكونوا قدوةً حسنةً لزملائهم وطلابهم في مسيرة البحث العلمي والتطور الأكاديمي.

وأعلن الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أسماء الفائزين، كالآتي:

الحاصلون على الجائزة التقديرية لجامعة حلوان للعام 2023/2024 كالآتي:

جائزة العلوم الأساسية والتطبيقية: الدكتور عبد الفتاح بدر محمد بدر، أستاذ متفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

جائزة الفنون: الدكتورة كاميليا محمود جمال الدين أحمد، أستاذ متفرغ بقسم العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية.

وجاء الحاصلون على جائزة التفوق العلمي لجامعة حلوان للعام 2023/2024 كالآتي:

جائزة العلوم الأساسية والتطبيقية: الدكتور أشرف عبد الفتاح مصطفى درويش، الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم.

جائزة الفنون: الدكتورة مروة زكريا محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية.

وجاء الحاصلون على الجائزة التشجيعية لجامعة حلوان للعام 2023/2024 كالآتي:

جائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية: الدكتورة شيماء محمد عبد الحميد عوف، أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

جائزة الفنـون: الدكتور أسامة علي محمد أحمد، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية .

وجاء الحاصلون على جائزة الرواد جامعة حلوان للعام 2023/2024 كالآتي:

جائزة الفنون: الدكتور حمدي أحمد عبد الله فرج، أستاذ متفرغ بقسم الرسم والتصوير، وعميد كلية التربية الفنية (الأسبق) .

جائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية: الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي، أستاذ متفرغ بقسم نظم المعلومات بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وجاء الحاصلون على جائزة شخصية العام لجامعة حلوان للعام 2023/2024 كالآتي:

جائزة العلوم الطبية: الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ الكبد بكلية الطب جامعة المنصورة.

جائزة أحسن الرسائل العلمية ماجستير دكتوراه لجامعة حلوان للعام 2023/2024.

مرحلة الماجستير:

جائزة الإنسانية والاجتماعية: أمنية علاء رمضان مصطفى، بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية.

جائزة العلوم التربوية: السيدة نوران صالح محمد سليمان، المدرس المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية.

جائزة علوم الرياضة: السيد مصطفى محمد محمد رزق، المدرس المساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين، وعبد العزيز محسن عبد الرسول حسين، المدرس المساعد بقسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية للبنين.

جائزة العلوم الهندسية والتكنولوجية: محمود مجدي محمد علي الوكيل، المدرس المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة بحلوان.

جائزة العلوم الطبية: نعمة عبد الله عبد التواب حسين، المدرس المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة.

جائزة العلوم الأساسية والتطبيقية: محمد عطية محمد عطية، المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

جائزة الفنون: أمنية محمد سيد مصطفى مخيمر، المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة.

مرحلة الدكتوراه:

جائزة الإنسانية والاجتماعية: الدكتورة نهال سيد عرفة أحمد نصر، المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

جائزة العلوم التربوية: الدكتورة أميرة محسن عبد الصادق عدلي، المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

جائزة علوم الرياضة: الدكتور حسام ولاء عبد العظيم محمد، المدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين.

جائزة العلوم الهندسية والتكنولوجية: الدكتورة مريم يعقوب يوسف زكي، المدرس بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة بحلوان.

جائزة العلوم الطبية: الدكتورة هبة توفيق عبد الغني النحاس، المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

جائزة الفنون: الدكتورة ماهيتاب يحيى حسانين حسن، المدرس بقسم الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية.