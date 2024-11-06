طالب "طب حلوان" يبتكر سترة نجاة ذكية من الغرق.. والجامعة تسجل له براءة اختراع مجانية -صور

كتب- عمر صبري:

حقق الطالب محمد هاني كمال، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة حلوان، المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة Arab IOT & AI Challenge، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2024، متفوقًا على أكثر من 150 فريقًا مصريًّا و26 فريقًا من 13 دولة عربية.



ومثَّل محمد مصر في معرض Regeneron ISEF بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024؛ حيث فاز بالمركز الأول في مجال الأنظمة المدمجة والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في جميع المجالات عن مشروعه "Smart Life-Jacket".



وتهدف سترة النجاة الذكية إلى معالجة مشكلة الغرق التي تتسبب في وفاة نحو 320,000 شخص سنويًّا حول العالم، مستذكرًا حادثة عبارة السلام المأساوية التي راح ضحيتها أكثر من 1025 شخصًا.



وتتميز السترة بقدرتها على تحديد موقع مرتديها عبر خطوط الطول ودوائر العرض، وقياس معدلاته الحيوية؛ مثل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم، فضلًا عن تحديد ما إذا كان الشخص غارقًا أم طافيًا على سطح الماء.



وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن دعم الطلاب المبتكرين وتسجيل براءات اختراعاتهم يعد ضرورة ملحة؛ لتشجيع المواهب الشابة وتعزيز البحث العلمي في مصر.



وأعلن رئيس الجامعة عن توجيهاته بتسجيل براءة اختراع مجانية لمشروع الطالب؛ مشيدًا بالابتكار المتميز له.



وأشادت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، بإنجازات الطالب محمد هاني، قائلةً: نؤكد التزام الكلية بتقديم كل أشكال الدعم اللازم له ولجميع طلابنا المتميزين، فهذا المشروع يعكس القدرات الإبداعية الهائلة التي يتمتع بها شبابنا في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي.