هل يمكن لطلاب الدراسات العليا السكن بمدن جامعة حلوان؟

كتب- عمر صبري:

حددت جامعة حلوان شروط التقدم للمدن الجامعية جامعة حلوان؛ بأن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويُقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية وطبقًا لظروف اجتماعية ملحة.



واشترطتِ الجامعة ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، وأن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ عدا العقوبتَين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهةً أو كتابة الإنذار).



وأكدت الجامعة أنه تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية، ثم التالية لها تنازليًّا، حسب الأماكن الشاغرة، مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًّا فالأبعد سكنًا، وفي حالة وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد، ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًّا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك، ويكون بقرار من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويمكن لطلاب الدراسات العليا تقديم طلبات بالتسكين.