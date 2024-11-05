99.9% من الكون بلازما.. أستاذ بهيئة الطاقة الذرية تتحدث عن "المادة والكون"

كتب - عمر صبري:

نظمت كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية ندوة بعنوان "فيزياء البلازما وتطبيقاتها"، قدّمتها الدكتورة عزة تعلب، الأستاذ المشارك بهيئة الطاقة الذرية المصرية، ضمن فعاليات مادة السمينار لطلاب السنة الثانية، بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أشرفت على تنظيم الندوة الدكتورة عزة تعلب بالتنسيق مع الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الفيزياء ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وبإشراف الدكتور نادر منصور، الأستاذ المشارك والمشرف على قسم الميكاترونكس.

وخلال الندوة، أوضحت الدكتورة عزة أن البلازما تمثل الحالة الرابعة للمادة بعد الصلب والسائل والغاز، وتُعرف بالحالة المتأينة للمادة. ولفتت إلى أن 99.9% من الكون مكون من بلازما، التي تنتشر في الفضاء وطبقات الجو. كما تحدثت عن أهمية البلازما في مجالات الاتصالات والتقنية، وكيفية تحضيرها معمليًا وتطبيقاتها المتعددة، لا سيما في تصنيع الإلكترونيات.

وأجرت الدكتورة عزة تجربة بسيطة لتوليد البلازما في الهواء باستخدام أدوات بسيطة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب واهتمامهم.

من جهته، وصف الدكتور محمد إسماعيل المحاضرة بأنها "شيقة ورائعة" لما جمعته من مزج بين النظري والتطبيقي، عبر إجراء تجربة حية أمام الطلاب، مشيرًا إلى تفاعل الطلاب الكبير مع محتوى المحاضرة. كما شكر الدكتورة عزة على إسهاماتها في تعليم الطلاب.

وأكد الدكتور نادر منصور على حرص الجامعة على استضافة علماء بارزين من مختلف المجالات العلمية لدعم تعليم الطلاب في جامعة مصر للمعلوماتية.