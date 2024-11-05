وزير التعليم العالي يلتقي سفير المغرب.. ماذا تضمن اللقاء؟

كتبت - عمر صبري:

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، شدد الوزير على الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع بين مصر والمغرب كدولتين شقيقتين، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز هذه العلاقات من خلال تطوير اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبالأخص التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لدعم الطلاب المغاربة الدارسين في مصر في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وخاصة من الدول العربية الشقيقة.

كما ناقش الوزير مع السفير المغربي سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمغربية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يوفر فرصاً جديدة للتعاون بين الجامعات المصرية بمختلف أنواعها؛ الحكومية، الخاصة، الأهلية، والتكنولوجية، وفتح مجالات للتعاون الأكاديمي والبحثي في التخصصات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتناول اللقاء أيضًا بحث سُبل توسيع المشاريع البحثية المشتركة في الموضوعات العلمية التي تخدم التنمية المستدامة، وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني والاستفادة من تبادل الخبرات الفنية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير المغربي عن تقدير المملكة لعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين الجامعات المغربية والمصرية، والسعي لعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجامعية في كلا البلدين.

وفي أعقاب الاجتماع، التقى السفير المغربي بعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، على هامش اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بالوزارة، حيث استعرض معهم منظومة التعليم العالي المغربية، وبحث معهم سُبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعات المصرية والمغربية.