ورش عمل وابتعاث.. تفاصيل مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وويسكونسن - لاكروس الأمريكية

كتب- عمر صبري:

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع مجلس أمناء نظام جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية والتى مثلها في الاتفاق الدكتورة بيتسي مورغان العميد ونائب الرئيس الجامعة الامريكية بهدف تدويل التعليم العالي على أساس الصداقة الأكاديمية والتفاهم المتبادل.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الدماطي، المشرف على قسم علوم الآثار والمتاحف ومتحف الزعفران ، ووزير الآثار الأسبق ، الدكتور محمد إبراهيم علي، المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار ووزير الآثار الأسبق، الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور محمد سمير حمزة، بكلية العلوم وعضو مجلس كلية الآثار من الخارج، والمستشار الثقافي لمصر بواشنطن ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي الاسبق، الدكتور ديفيد أندرسون الأستاذ المشارك بقسم الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة ويسكونسن - لاكروس.

في كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة عين شمس وجامعة ويسكونسن - لاكروس، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير التعليم العالي على مستوى عالمي وبناء جسور من الفهم المتبادل والصداقة الأكاديمية التي تعود بالفائدة على مجتمعاتنا الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق شمل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، إلى جانب التعاون في برامج الدراسة قصيرة المدى والمساعدة في إعداد الدورات التي يقودها أعضاء هيئة التدريس في الخارج والمشاريع البحثية المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والأنشطة الثقافية المشتركة وذلك إيمانا من الجانبين بأن المنفعة المتبادلة تأتى من التفاعلات العلمية والتبادلات الثقافية وأشكال أخرى من التعاون الأكاديمي.

من جانبها أعربت الدكتورة بيتسي مورغان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية متطلعة إلى تحقيق انجازات مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لعلاقات مثمرة ومستدامة في المستقبل.