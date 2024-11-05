للمقبولين في مدن جامعة عين شمس.. 8 تعليمات مهمة وتوجيه بالدخول على هذا الرابط

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، أنها انتهت من المرحلة الأولى للطلاب القدامى، والمرحلة الثانية للطلاب المستجدين الجدد، والمرحلة الثالثة طلاب الشهادات المعادلة وطلاب الفصل الدراسي الصيفي والطلاب الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلتين السابقتين والتي انتهت نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المدن الجامعية: على كل طالب الدخول على الرابط التالي لعمل الاستقصاء النفسي http://stservices.asu.edu.eg حيث لن يتم النظر في أي طلب إلا بعد استيفاء الاستقصاء النفسي.

وفيما يلي تعليمات مهمة عند التقدم إلكترونياً للالتحاق بالمدن الجامعية:

1. الطلاب القدامى هم طلاب الفرق الأعلى ما بعد الفرقة الأولى أو الإعدادية.

2. الطلاب المستجدين هم طلاب الفرقة الأولى أو الإعدادية.

3. إدخال البيانات بشكل صحيح طبقا للأوراق الرسمية وترك خانة "كود الطالب" فارغة حيث لن يتم النظر الى اي طلب يحتوي على بيانات خاطئة دخلت عن طريق العمد أو العبث.

4. يجب اختيار الجامعة والنوع (ذكر/ أنثى) لتظهر انواع السكن المميز علما بان السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي.

5. بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثبت صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب/ة في التقدم مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

6. لا يوجد أي تقدم ورقي أثناء فترة التقديم الإلكتروني.

7. ظهور رسالة القبول المبدئي للطالب/ة، تعني أنه تم مراجعة بيانات الطالب/ة فقط ولا تعني القبول النهائي للطالب/ة للإقامة بالمدن الجامعية.

8. سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا للطلاب المقبولين ممن تقدموا خلال الفترة المذكورة أعلاه تنطبق عليهم شروط الإقامة. ويتم الاستعلام عن القبول من خلال الرابط التالي اضغط هنا