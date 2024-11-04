"التعليم العالي": تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب والجامعة التكنولوجية الماليزية

كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، التنسيق لتجديد اتفاقية التعاون العلمي بين المدينة والجامعة التكنولوجية الماليزية، والتي تهدف إلى القيام بأبحاث مشتركة في مجالات الزراعة والصحة لها مردود اقتصادي وصناعي.

وفي هذا السياق استقبلت الدكتورة منى عبد اللطيف مدير المدينة، الدكتور هشام الأنشاصي الأستاذ بكلية الهندسة الكيماوية والطاقة ومدير معهد التقنيات الزراعية والعمليات الحيوية المتقدمة بالجامعة التكنولوجية الماليزية ومساعد مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لشئون المعاهد البحثية سابقاً، بحضور الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية.

وخلال اللقاء قدمت الدكتورة منى عبد اللطيف عرضًا تفصيليًا حول مدينة الأبحاث العلمية ومعاهدها البحثية والأنشطة والمشاريع العلمية الجارية والخدمات العلمية والنماذج الأولية بالمدينة ،مُؤكدًة قيام مدينة الأبحاث العلمية بالدور المنوط بها لتحقيق التعاون العلمي الدولي والتوجه نحو توطين التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة، أشاد خلالها الدكتور هشام الأنشاصي بالإمكانات والتجهيزات المعملية التي تمتلكها المدينة وما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة العديد من المجالات وبخاصة مجالي الزراعة والصحة.