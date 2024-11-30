"هندسة حلوان الأهلية" تناقش مفاهيم وتطبيقات التصميم العمراني المستدام

كتب- عمر صبري:

يعقد برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية، ورشة عمل تحت عنوان "مفاهيم وتطبيقات التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع".

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، برفع الوعي والخبرات والمهارات الطلابية، وتحت إشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية هندسة المطرية، والسيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، ومتابعة من الدكتور محمد عماد نور الدين منسق برنامج العمارة والتصميم البيئي، والدكتور أحمد عبد الواحد مسجل البرنامج.

يحاضر في ورشة العمل، الدكتور ماجد كمال محمد، أستاذ التصميم العمراني بهندسة المطرية، والدكتورة داليا وجيه عبد الحليم، أستاذ تنسيق المواقع بهندسة المطرية.

وتعقد الفعاليات بجامعة حلوان الأهلية، وذلك يوم الخميس المقبل بمبنى هندسة 1.

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