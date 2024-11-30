آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسي الحالي لطلاب التعليم المدمج والمفتوح

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة مركز التعليم المدمج "التعليم المفتوح سابقًا" بجامعة القاهرة، أن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسى الحالي سبتمبر 2024 هو يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024.

يذكر أن التعليم المدمج بجامعة القاهرة يضم حتى الأن ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة، بعضهم على نظام التعليم المفتوح السابق.

التعليم المدمج والمفتوح بجامعة القاهرة

كان مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة قرر العودة إلى نظام التقويم السابق للامتحانات اعتبارًا من امتحانات دور يناير 2025، ليصبح على النحو التالي:

1- برامج التعليم المدمج

- وضع الامتحان بنسبة 75% للأسئلة الموضوعية (بابل شيت)، و25% للأسئلة المقالية، وذلك في جميع البرامج بمختلف تخصصاتها، على أن تصبح مدة الامتحان ساعة ونصف، فيما عدا امتحان مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال سيكون بنظام (بابل شيت) بنسبة 100%.

2- برامج التعليم المفتوح

- وضع الامتحانات بنسبة 100% أسئلة موضوعية (بابل شيت) في جميع البرامج.

وفي الوقت الحالي، اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعليق قبول دفعات جديدة بنظام التعليم المدمج حتى يتم حسم مصير هذا النظام التعليمي بالكامل، خصوصًا بعد حصول عدد من دارسية على حكم قضائي بأحقيتهم في عودة التعليم المفتوح.

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