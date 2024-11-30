جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الرقة بمركز العياط

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة إلى قرية الرقة الغربية بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

ضمت القافلة كوادر متميزة في تخصصات طب قصر العيني وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والخدمات التوعوية والتنموية وفريق الوعي البيئي وبيت التطوع بالجامعة.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، وقد قدمت خدمات طبية وبيطرية وتوعوية بالمجان لأكثر من 1385 مواطنًا ما بين خدمة طبية مقدمة لما يقرب من 750 فردًا، وشملت الحقيبة التوعوية برعايتها ما يقرب من 600 فرد من أهالي قرية الرقة الغربية من المترددين الوحدة الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة شملت تشخيص الحالات المرضية وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وتقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج.

وقال إن القافلة في جانبها الطبي ضمت تخصصات الرمد والباطنة والعظام والأنف والأذن والحنجرة وأطفال والجلدية والمسالك البولية، كما ضمت عناصر مميزة من فرق التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي.

كما نظمت القافلة ندوات توعوية حول الهجرة غير الشرعية، والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ورش عمل لتبسيط العلوم، وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعم المبادرات الرئاسية، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وقد ضمت نخبة من أساتذة كليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وطب قصر العيني، والطفولة المبكرة.

تنفيذ ورش عمل وأنشطة للطفولة والأموات

أشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمعـ إلى استفادة ما يقرب من 35 مزارعًا من الإرشاد الزراعي، كما تم تنفيذ ورش عمل وأنشطة للطفولة والأمومة استفاد منها ما يقرب من 85 فردًا ما بين أطفال وفتيات وسيدات القرية وذلك بمشاركة من أعضاء هيئة تدريس مختصين بكلية التربية للطفولة المبكرة، كما عقد فريق الوعي البيئي ورش عمل صغيرة لتبسيط العلوم لصغار السن وتعزيز أنماط الاستهلاك الصديقة للبيئة، حيث استفاد من هذه الخدمة ما يزيد على 85 طفلًا.

كما شارك فريق بيت التطوع بالجامعة في القافلة الشاملة من خلال البرامج الخاصة بالتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي، واستفاد منها ما يقرب 350 فردًا ما بين صغار السن والشباب من الجنسين.

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