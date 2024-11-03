قرار مهم من جامعة عين شمس بشأن الطالبات المتزوجات

كتب- عمر صبري:

قال بيان صادر عن جامعة عين شمس، إنها توفر عددًا من المقار كمدن جامعية لاستضافة الطلاب والطالبات الوافدين والذين يقطنون في محافظات بعيدة، ولكنها تضع عدة شروط يجب توافرها لالتحاق الطالب بالمدينة الجامعية.

وبحسب البيان، توفر أيضا خدمات مختلفة للطلاب بدءا من السكن مرورا بالخدمات الغذائية والرعاية الصحية والنفسية وصولا للخدمات الترفيهية، بما يسمح بتوفير جو ملائم للدراسة، وتعمل الجامعة كل عام على صيانة المدن الجامعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها بما يتلاءم مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم.

وبشأن شروط الإقامة بالمدينة الجامعية أكدت المدن الجامعية أنه لن يسمح بسكن من صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية، وألا تكون عليه مستحقات مالية للمدن الجامعية، واستيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم جميع المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن، وأن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك وفي حالة وجود ذلك لا يحق لها السكن.