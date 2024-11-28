وسام خالد رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس.. ومحمد منصور نائبًا

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كتب- عمر صبري:

أسدلت جامعة عين شمس الستار عن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، حيث أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وتم انتخاب الطالبة وسام خالد فؤاد إبراهيم، بكلية الآثار، رئيسًا للاتحاد، والطالب محمد منصور عبد المنعم عبد السلام، بكلية العلوم، نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، التي ضمت في عضويتها الدكتور طايع عبد اللطيف طه، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة مشرفًا عامًا، وعضوية قانونية للدكتور أحمد علي عبد الحي إبراهيم ديهوم، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق عام إداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وأسماء علي عبده خاطر، مدير عام رعاية الشباب عضوًا فنيًا، ورياض صلاح عبد الفتاح العوام، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية مسئول اتصال، ومحمد محمود أبو العزم، مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب عضوًا إداريًا، وعضوية كل من الطالب أحمد رمضان محمد عمر يوسف، الفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالب محمود محمد السيد، الفرقة الرابعة بكلية التربية.

وهنأ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الطلاب هم قلب الجامعة وروحها، ولهذا فإن دور اتحاد الطلاب لا يقتصر فقط على تمثيل زملائهم، بل يمتد ليكون حلقة وصل بينهم وبين إدارة الجامعة. وأضاف أنه يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل تحقيق رؤى وأهداف جامعة عين شمس.

كما وجه الدعوة لأعضاء الاتحاد للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بها الجامعة، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة التعليمية، وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع.

كما أكد على ضرورة تنسيق المهام بين الواجبات الدراسية والعمل العام، وهو أمر بالغ الأهمية في صقل الشخصية وبناء مجتمع متكامل. فالتعلم لا يقتصر فقط على قاعات المحاضرات بل يمتد ليشمل العمل التطوعي والخدمات، ومن خلال هذه التجارب يتم اكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من قدراتكم على العمل الجماعي ويعدكم لمواجهة التحديات المستقبلية.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر لقطاع التعليم والطلاب وكل فريق أسرة رعاية الشباب وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية على ما بذلوه من جهد طوال فترة الانتخابات الطلابية.

من جهته، أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والمشرف العام على اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، على مكانة جامعة عين شمس بين الجامعات المختلفة في مجال الأنشطة الطلابية، حيث فازت الجامعة بجائزة "الأفضل في الأنشطة الطلابية" على مستوى الجامعات المصرية عام ٢٠١٩، وهو ما تتطلع إليه إدارة الجامعة من خلال أفضل طلابها، وهم اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

لجان اتحاد طلاب جامعة عين شمس

وجاءت لجان اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على النحو التالي:

اللجنة الرياضية العليا: حصل على منصب أمين اللجنة الرياضية العليا الطالب محمد كرم محمد السيد، بكلية الآداب، وحصل على منصب أمين مساعد اللجنة الطالب عبد الرحمن السعيد أبو زيد، كلية التربية النوعية.

اللجنة الفنية العليا: حصد الطالب أحمد مدحت سيد أحمد، بكلية الزراعة، منصب أمين اللجنة، وحصدت الطالبة ملك عباس فكري عبد اللطيف، بكلية التربية النوعية، منصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا: حصل الطالب أحمد طارق هليل محمد كيلاني، بكلية الحقوق، على منصب أمين اللجنة، بينما حصد الطالب محمد أشرف عز الدين محمود، بكلية التربية، على منصب الأمين المساعد.

لجنة الأسر الطلابية العليا: حصل الطالب حسام محمد علي صبرة، بكلية التجارة، على منصب أمين اللجنة، فيما حصدت الطالبة ملك حاتم محمد يوسف، بكلية الطب البيطري، على منصب الأمين المساعد للجنة.

اللجنة الاجتماعية والرحلات العليا: حصلت الطالبة يارا وسام محمد ذكي، بكلية الآداب، على منصب أمين اللجنة، فيما حصلت الطالبة كريمة أحمد السيد عفيفي، بكلية التمريض، على منصب أمين مساعد اللجنة.

اللجنة الثقافية والإعلامية العليا: حصل الطالب كريم محمد عبد الرحمن عطية، بكلية الآداب، على منصب أمين اللجنة، وحصلت الطالبة رغد عبد الرؤوف أنس علي، بكلية الإعلام، على منصب الأمين المساعد.

اللجنة العلمية العليا: حصد منصب أمين اللجنة الطالب كريم خالد إسماعيل سالم، بكلية العلوم، فيما حصدت الطالبة رقية إبراهيم محمد إبراهيم، بكلية البنات، منصب أمين مساعد اللجنة.

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