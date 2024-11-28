قرار من جامعة القاهرة بتعديل لائحة الجوائز: خفض سن التقدم للتشجيعية لـ40 سنة

كتب - عمر صبري:

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على تعديل البند الخاص بسن التقدم لجوائز الجامعة التشجيعية في لائحة جوائز الجامعة، وخفضه إلى 40 سنة بدلًا من 45 سنة.

أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالأداء المتميز للعمداء خلال الفترة الماضية، وقدم التهنئة للدكتورة غادة عبد الباري بعد تكليفها بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قدم التهنئة للدكتورة دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور أيمن يحيى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في أدائهم المتميز لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة.

كما أشاد رئيس جامعة القاهرة بالإنجاز الذي حققته الجامعة بتصدرها الجامعات المصرية والإفريقية داخل تصنيف التايمز النوعي، حيث جاءت الجامعة في المركز 39 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة وإقليميًا.

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