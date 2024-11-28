جامعة بني سويف: مؤتمرات وزيارات علمية ودورات تدريبية لتعزيز الابتكار والتطوير

بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال جلسته التي عقدت بمقر الجامعة على مقترح كلية التمريض بتنظيم المؤتمر العلمي الأول لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة تحت عنوان "من التغيير إلى الابتكار في التمريض والتوليد".

كما وافق المجلس على تنظيم زيارة علمية لمزرعة النباتات الطبية والعطرية بمحطة البحوث الزراعية بمدينة سدس بالمحافظة والتابعة لمركز البحوث الزراعية، لطلاب الدراسات العليا بالقسم من مرحلتي الماجستير المهني والبحثي والدكتوراه وكذلك طلاب المراحل النهائية بكلية الزراعة، للتعرف على أهم النباتات المزروعة بالمنطقة والممارسات الزراعية الجيدة التي تجري على النباتات الطبية والعطرية لتعظيم الانتاجية والمواد الفعالة لتلك النباتات.

كما وافق مجلس جامعة بني سويف على عقد دورة تدريبية بعنوان quality control بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الغذائية لطلاب كلية العلوم، فضلاً عن عقد دورة safety بالتعاون مع شركة أسمنت بني سويف.