عضو بالمركز العالمي للأزهر: تضمين القيم الوطنية والأخلاقية في المناهج لتربية الأجيال القادمة

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية البنات بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "تعزيز الهوية الوطنية ودعم منظومة القيم والأخلاق"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات.

تأتي الندوة ضمن مبادرة "بداية" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واستكمالًا لسلسلة ندوات التوعية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بحسب بيان اليوم.

افتتحت الندوة الدكتورة هبة بركات، وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور ثروت عبد اللطيف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

أكدت "بركات" في كلمتها أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل حجر الزاوية في بناء الأجيال القادمة، واصفة الحفاظ على الهوية الوطنية بأنه "واجب جماعي" يتطلب تعاون المؤسسات التعليمية، الدينية، والثقافية.

كلمة الدكتور ثروت عبد اللطيف

أعرب الدكتور ثروت عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في الندوة داخل جامعة عين شمس العريقة، لا سيما في كلية البنات، حيث قدم تعريفًا بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحًا أنه تأسس عام 2016 بهدف تقديم الفتاوى الشرعية عبر الإنترنت. وأكد أن المركز يسعى إلى استخدام التكنولوجيا في خدمة الدين الإسلامي، ونشر الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، خاصة في ظل التحديات التكنولوجية المعاصرة.

دور القيم الوطنية والأخلاقية

شدد الدكتور ثروت على أهمية تضمين القيم الوطنية والأخلاقية في المناهج الدراسية، لما لها من دور محوري في تربية الأجيال القادمة على احترام التراث الثقافي والتاريخي، وتعزيز قيم التعاون، المسؤولية، والانتماء. كما أشار إلى أهمية الإعلام وبرامج التوعية في إبراز الثقافة المحلية والتقاليد والتاريخ الوطني، مع تسليط الضوء على قصص النجاح التي تعكس القيم والمبادئ الوطنية.

أدوات تعزيز الهوية الوطنية

تحدث الدكتور ثروت عن أهمية تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية، مما يساهم في بناء دولة مستقرة. وأكد ضرورة استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة الوطنية بشكل مبتكر وجذاب، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تساعد في خلق بيئة تعزز الهوية الوطنية وتحفظ القيم والأخلاق التي تشكل أساس المجتمعات المتقدمة.

الندوة عكست أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء الأجيال القادمة على أسس من القيم الوطنية والأخلاقية، والتأكيد على دور الإعلام والتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف.

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