الدكتور محمد سعد هجرس مستشار لعميد طب قصر العيني للحوكمة.. من هو؟

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، قرارا بتكليف محمد سعد هجرس أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة القاهرة، مستشاراً لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات للحوكمة والمتابعة.

يأتي هذا التكليف تقديراً للخبرة الواسعة ومسيرته الحافلة بالإنجازات، حيث شغل مناصب عديدة منها مديراً لوحدة جراحة القلب بمستشفي المنيل التخصصي الجامعي عن عام 2015 حتى 2017، وذلك على حد ما ذكره عميد كلية الطب جامعة القاهرة.

كما شغل أيضاً منصب نائبا لمدير مستشفى المنيل التخصصي الجامعي عن الفترة 2018 حتي 2020، وشغل منصب مدير مستشفى المنيل التخصصي الجامعي في عام 2020.

كما شغل منصب عضواً باللجنة الطبية العليا بجامعة القاهرة، وأيضاً عضواُ بلجنة البحوث الطبية بكلية الطب جامعة القاهرة، وكذلك عضواً بالجمعية المصرية لجراحة القلب.

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