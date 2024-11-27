جامعة عين شمس تستضيف المهرجان الأول للرياضات الإلكترونية بالجامعات والمعاهد العليا

كتب- عمر صبري:

تستضيف جامعة عين شمس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المهرجان الأول للرياضات الإلكترونية بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، خلال الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ من نوفمبر الجاري بحرم كليتي الصيدله والأسنان.

وبحسب بيام، يأتي المهرجان تحت إشراف عام إبراهيم سعيد حمزه الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب ومن تنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامه لرعاية الشباب.

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