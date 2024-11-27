"متلازمة الإصلاح والتنمية".. ندوة للدكتور صلاح هاشم بجامعة ٦ أكتوبر اليوم

كتب- محمد شاكر:

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة ٦ أكتوبر، ندوة تحت عنوان "متلازمة الإصلاح والتنمية في مصر" للدكتور صلاح هاشم الخبير التنموي، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي السابق، ويدير اللقاء الإعلامي الدكتور محمد محفوظ.

وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق ۲۷ نوفمبر، في تمام الساعة ۱۲ ظهراً بقاعة VIP ۱۱۲٦ بمبني كلية الهندسة.

وحول موضوع الندوة يقول هاشم: إن نجاح سياسات الحماية الاجتماعية في تحقيق أهدافها في الحد من الفقر وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مرهون بقدرها على تبني برامج للحماية الاجتماعية تكون قادرة على تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم والصحة والعمل والسياسة، وفى كافة الحقوق الأساسية. وكذلك قدرتها على الحد من الإحساس بالفقر والحفاظ على الطبقة الوسطى وتذويب الفوارق بين الطبقات، وذلك بتبني سياسات للإصلاح الاجتماعي لا تقل أهمية عن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تبنتها الدولة في 2016، مع تقليل الاعتماد على القروض في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتوحيد السياسات الائتمانية، ليصبح للمشروعات الصغيرة في مصر أب شرعي واحد، فالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والخروج من النفق الاقتصادي الضيق إلى النفق الأوسع على أعتاب الجمهورية الجديدة.

وقد صدر لصلاح هاشم أكثر من 20 مؤلفا في دور نشر عربية وعالمية منها: التنمية والأزمة: مشكلات في طريق الثورة العدالة والمجتمع المدني التنمية والجريمة المعولمة، الحماية الاجتماعية للفقراء، ثورات الجياع، العدالة والحق في التنمية، قراءة سسيولوجية في تاريخ مصر، الفقراء الجدد، سسيولوجيا القهر والحيلة، نبض الخاطر، سلاطين الغلابة.

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