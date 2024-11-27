انتخابات الاتحادات الطلابية 2024.. ما أهداف ووظائف اتحادات الجامعات؟

كتب- عمر صبري:

يواصل طلاب الجامعات المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية خلال العام الجامعي 2024 - 2025، وسيتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.

وحددت اللائحة الطلابية أهداف ووظائف اتحادات الطلاب، حيث تنظمها المادة 318 من لائحة انتخابات اتحادات الطلاب. ويهدف الاتحاد إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية، وترسيخ الوعي الوطني والقومي، وإعلاء قيمة الانتماء والولاء، وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن آرائهم في إطار التقاليد والأعراف الجامعية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

أهداف اتحادات الطلاب

كما تهدف إلى تكوين الأسر والجمعيات والنوادي العلمية، وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب، والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها، وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.

الجدول الزمني للانتخابات

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

وأقيمت جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، وأقيمت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتُقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

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