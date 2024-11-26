تكليف "الجيوشي" قائمًا بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

كتب - عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى، الأستاذ المتفرغ بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، للقيام بتسيير أعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي شغل العديد من المناصب، ومنها نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الأسبق، وعميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان، وعالم زائر في معهد التكنولوجيا الحيوية بألمانيا.

كما يعد عضوًا في مجموعة خبراء الاتحاد الإفريقي للتعليم الفني، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات علمية دولية، فضلًا عن خبراته في مجال التدريب بمراكز التدريب المختلفة، وكونه مُحكمًا خارجيًا لرسائل الدكتوراه في بعض الجامعات الأجنبية، ومحكمًا دوليًا للعديد من المجلات العلمية الدولية.

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