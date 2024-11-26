تحذير من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب وأولياء الأمور بشأن الكيانات الوهمية

كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات تحذيرًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية التي تدعي تقديم شهادات جامعية معتمدة.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي تقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، ودبلومات الدراسات العليا) الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

وتابع: بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الرسمية للنظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا.

وللبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972 عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا.

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