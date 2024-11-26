جامعة القاهرة: للمرأة دور مهم داخل المجتمع الأكاديمي وفي بناء المجتمع

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق استمرار دعم الجامعة للمرأة وتعزيز دورها؛ إيمانًا بأهمية هذا الدور في بناء المجتمع، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به المرأة داخل المجتمع الأكاديمي.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجامعة خلال الندوة التي نظمتها كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بالتعاون مع كلية التجارة تحت عنوان "المرأة المصرية .. قصة كفاح ونجاح"، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وقال عبدالصادق إن هناك زيادة في نسبة تمثيل المرأة بالمناصب الجامعية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الجامعي في حسن إدارتها والاعتزاز بدورها، مؤكدًا أن الأم هي الحصن الأمين لأسرتها، وأن دور المرأة يمثل حجر الزاوية في مسيرة التقدم.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود السعيد إن الجامعة تسعى دائمًا لتكريم دور المرأة وتُسلط الضوء على تاريخها المُلهم، مشيرًا إلى نماذج مشرفة مثل: الأميرة فاطمة إسماعيل والدكتورة سميرة موسى، حيث أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، حيث تشغل السيدات 25% من مقاعد مجلس الوزراء.

وبدوره..لفت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور أحمد رجب إلى مسيرة كفاح المرأة المصرية عبر العصور بدءًا من العصور الفرعونية التي شهدت تقلد النساء مناصب قيادية، وصولًا إلى العصر الحديث، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة في دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.

ومن ناحيتها، وجهت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة غادة عبدالباري، الشكر إلى رئيس جامعة القاهرة لإصداره القرار الخاص بتكليفها بمنصبها الجديد نائبًا لرئيس الجامعة، وهو ما يعكس إيمان إدارة الجامعة بقدرة المرأة على تولي المناصب العُليا، مؤكدة ازدهار دور المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية نتيجة عدة عوامل أتاحت لها الفرصة لإثبات نفسها في مجالات العمل المختلفة.

وفي ختام الندوة، تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة ومن بينهن: الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتورة حنان سليمان النائب بمجلس الشيوخ، والدكتورة هبه نوح مستشار رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب بالفرع الدولي، والدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

كما تم تكريم الدكتورة لبني فريد عميد كلية التجارة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة جالة العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان.