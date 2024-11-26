جامعة عين شمس: تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للتقدم للجوائز الأكاديمية والعلمية

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الآداب جامعة عين شمس لقاءً تعريفيا شاملا عن جوائز الدولة وجوائز الجامعة، بمشاركة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج، مشرف مكتب الجوائز بالجامعة، إلى جانب ممثل من إدارة البوابة الإلكترونية للجامعة، ومدير عام الإدارة العامة للبحوث العلمية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الكلية.

ركزت الندوة التي نظمتها جامعة عين شمس على زيادة الوعي بدور مكتب الجوائز بالجامعة في ربط الباحثين بفرص الجوائز الأكاديمية المتاحة.

تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز التميز العلمي والابتكار من خلال تطوير الأنظمة التي تدعم الاعتراف الأكاديمي والإنجازات العلمية.

كما تم التأكيد خلال الفعالية على أهمية هذه الجوائز في تعزيز البحث العلمي وتقديم التقدير للمساهمات المتميزة في مجالات العلوم المختلفة، وهو ما يتماشى مع أهداف الجامعة الاستراتيجية في تعزيز قدرات البحث العلمي وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

خلال الندوة، تم التعريف بشكل مفصل بشروط التقديم لجوائز الدولة وجوائز الجامعة، مع التركيز على أهمية مبررات الترشح ودورها في عملية الاختيار، بالإضافة إلى آليات إعداد ملف الترشح وأهمية توثيق الإنجازات الخاصة بالمرشحين.

كما تناولت الندوة أهمية الأبحاث العلمية والإنجازات الأكاديمية والتنوع في المؤلفات والمنهجيات العلمية، إلى جانب جهود شباب الباحثين في البحث العلمي وخدمة المجتمع الأكاديمي والمحلي.

الإسهامات العلمية المتميزة

وتم تسليط الضوء على الإسهامات العلمية المتميزة التي تساهم في تعزيز فرص الحصول على الجوائز، وفقًا للمعايير الخاصة بكل جائزة من جوائز الدولة وجوائز الجامعة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف هذه المعايير حسب نوعية الجوائز ومجالاتها المتنوعة.

في ختام هذه الفعالية، أكدت جامعة عين شمس على دورها الفاعل في تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والشباب الباحثين للتقدم للجوائز الأكاديمية والعلمية التي تعكس إنجازاتهم وتقديرهم على المستوى المحلي والدولي.

تسعى الجامعة من خلال هذه الجهود المستمرة إلى دعم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في رفع مكانتهم العلمية ويحفزهم على المشاركة الفعّالة في المسابقات والجوائز المتاحة.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار، وذلك كجزء من رؤيتها المستدامة لتطوير التعليم العالي، وتحقيق الريادة العالمية من خلال الكوادر المتميزة في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار لمدة 6 أيام

6 نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا.. والصحة تنصح بتلقي "اللقاح"

برلماني: مليار و200 مليون دولار أنفقها المصريون على منصات المراهنات خلال عام

بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات