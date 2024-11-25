رئيس جامعة القاهرة يكشف ونتائج الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سام عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أمس جولة تفقدية في كليتي الحقوق ودار العلوم فى إطار متابعته سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة.

وبحسب بيان، جرت الانتخابات في ٩ كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم الساسية، والهندسة، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والطب البشري، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد سامي الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، مؤكدا على الالتزام بالحيادية والشفافية لتقديم تجربة ديمقراطية مميزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، فى إطار من الشفافية والحيادية، لتقديم تجرية ديمقراطية حقيقية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.

نتائج الفرز في الجولة الأولى

وأسفرت نتائج الفرز في الجولة الأولى عن الحسم بكليتي التخطيط والإقليمي والعمراني والصيدلة، وتجرى جولة الإعادة اليوم في ٧ كليات هي: الحقوق، والزراعة، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، ودار العلوم، والطب البشري، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بعد غد الأربعاء، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري.

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