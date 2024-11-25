وزير التعليم السابق: الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الأستاذ نهائيًا ويجب وضع رؤية للتعليم الجامعي

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الفعّال في مواجهة العديد من التحديات في مجال التعليم مثل تطوير التعليم الهجين وتعويض نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أهمية دور الرقمنة في تحويل المواد المكتوبة إلى مواد رقمية، مما يعد حلاً لإتاحة فرص التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة علمية في المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور يحيي عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمتخصصين في مجال الهندسة والابتكار من مختلف الجامعات.

تحدث الدكتور رضا حجازي عن حتمية وضع رؤية شاملة لمستقبل التعليم الجامعي في ظل الذكاء الاصطناعي والذي يتطلب أن يمتلك عضو هيئة التدريس المقومات التي يستطيع من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الأستاذ نهائيا لكنه يساعده في وضع حلول لحاجات عديدة والمهم هنا كيفية التعامل مع تطبيقاته بصورة صحيحة.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد

وشدد حجازي على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد في عمليات الرقمنة وإدخال البيانات ثم تحويل المواد المكتوبة إلى مواد إلكترونية رقمية لأن المناهج الإلكترونية يمكن تطويرها بسهولة وفي وقت قصير.

أضاف رئيس جامعة الريادة أن الحوكمة تُعد أداة مهمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في التعليم، مشيرًا إلى أهمية الحذر في استخدام هذه التقنية واستشهد بمقولة مارك زوكربيرج مؤسس " الفيسبوك": الذكاء الاصطناعي يمكن البشر مما كان يعتقد أنه مستحيلاً، ولكن يعتمد علي كيفية استخدامه.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى دور الجامعات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع من خلال البحوث والدراسات المختلفة.

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