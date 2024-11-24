كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بالبحث عن موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2025.

موعد إجازة منتصف العام لطلاب 2025 المدارس والجامعات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة لمواعيد الإجازة، التي تشمل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل موعد إجازة منتصف العام 2025 لطلاب المدارس والجامعات، كما يلي:

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، وتشمل الإجازة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في جميع المراحل التعليمية.

إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2025

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، أن موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2025

ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2025

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات يوم السبت 8 فبراير 2025، ليستأنف الطلاب الدراسة بعد انتهاء فترة الراحة المقررة.

توجيهات الوزارة لتحسين المستوى التعليمي

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بوضع خطط علاجية للطلاب ذوي المستويات الضعيفة، خاصة في المرحلة الابتدائية، وتشمل هذه الخطط التركيز على تطوير مهارات القراءة والكتابة والحساب، بهدف تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وإلحاقهم بزملائهم في نفس المرحلة.