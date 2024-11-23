كريم همام: انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات تدريب حقيقي للحياة الانتخابية

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة العليا للانتخابات، إن انتخابات الاتحادات الطلابية تمثل أهمية كبيرة في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير كل الإمكانات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة.

وأشار همام، خلال تصريحات صحفية، إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة كبيرة للطلاب؛ لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، مما يُعزز من مشاركتهم في اتخاذ القرارات داخل الجامعات والمعاهد.



انتخابات الاتحادات الطلابية



أوضح مقرر اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات الاتحادات الطلابية لا تقتصر على اختيار ممثلين فقط؛ بل تعُد تجربة حيوية تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مما يعزز من روح التعاون بين الطلاب.

ولفت همام إلى أن مُشاركة الطلاب تعكس روح الديمقراطية والمسؤولية؛ حيث إن كل طالب وطالبة يصبح له صوت مؤثر في توجيه الأنشطة الطلابية وتحديد أولوياتها.

وتشهد الجامعات غدًا الأحد انطلاق الجولة الأولى من التصويت والفرز وإعلان النتائج في انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وتعقد انتخابات الإعادة الإثنين 25 نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر.

وشهد الجامعات، حسب الجدول الانتخابي، عقد انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، وأخيراً تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

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