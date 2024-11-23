رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ويدعمها بـ 30 مليون جنيه

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من التجديدات والتطويرات في مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور إيهاب الشيحي، مدير المستشفى، إلى جانب قيادات المستشفى الطبية والإدارية.

افتتاح تجديدات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

أكد الدكتور عبد الصادق خلال الافتتاح دعمه الكامل للمستشفى في ظل التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لاستعادة المستشفى ريادته وتميزه في تقديم خدمات طبية تتوافق مع المعايير العالمية.

وأعلن رئيس الجامعة عن تخصيص 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة لدعم المستشفى، حيث سيتم توجيه هذا المبلغ لصرف مستحقات الأطباء والعاملين ووحدات العلاج والأشعة بالأجر.

كما أعرب عن ثقته في التزام الكوادر الطبية بالمستشفى بمسؤولياتها نحو تطويره، موجهًا شكره للدكتور حسام صلاح، والدكتور إيهاب الشيحي، وجميع العاملين على جهودهم المستمرة، ومطالبًا بتسريع وتيرة التحديث للوصول بالمستشفى إلى مستوى يليق بتاريخه ومكانته.

إشادة بالجهود المبذولة

من جانبه، عبّر الدكتور حسام صلاح عن تقديره للدعم المقدم من الجامعة لتطوير منظومة المستشفيات والتعليم الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يُمكّن المستشفى من تقديم خدمات على أعلى مستوى أكاديمي ومهني.

كما أعرب الدكتور إيهاب الشيحي عن شكره لرئاسة الجامعة لدورها في دعم عمليات التطوير وسداد مستحقات العاملين.

وأكد التزام فريق العمل ببذل أقصى الجهود للنهوض بالخدمات الطبية والصحية في المستشفى، بما يتناسب مع مكانة جامعة القاهرة.

تفاصيل التجديدات

شملت عمليات التطوير التي افتتحها رئيس الجامعة:

- قسم الأشعة: تجديد القسم بالكامل وإضافة أجهزة حديثة، منها جهاز أشعة هشاشة العظام الوحيد في مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جهازي أشعة مقطعية مزودين بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

- وحدة الفحص الشامل: تحديث الأجهزة، بما فيها جهاز سونار حديث يُستخدم في أخذ عينات الغدة الدرقية، وتطوير وحدة صحة المرأة بجهاز سونار متقدم.

- وحدة الغسيل الكلوي: تجديدها لأول مرة منذ 25 عامًا، وإضافة 6 أجهزة غسيل كلوي حديثة لتصبح الوحدة مزودة بـ 16 جهازًا قابلة للزيادة إلى 20.

- غرف المرضى وأعضاء هيئة التدريس: تجديد 32 سريرًا في منطقة مخصصة لمرضى هيئة التدريس، مع إنشاء استراحة ومكتب خدمات خاص.

- الرعاية المركزة: تطوير منطقة A9 لتصبح رعاية مركزة جراحية وكبدية بطاقة 20 سريرًا، إلى جانب تجديد منطقة D9 المخصصة للسياحة العلاجية.

وفي ختام الجولة، كرم الدكتور إيهاب الشيحي، رئيس الجامعة، الدكتور حسام صلاح، والدكتور هاني العسلي، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات، والمهندس أحمد ترك، أمين عام الجامعة، تقديرًا لجهودهم في دعم المستشفى وتحقيق هذه الإنجازات.

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